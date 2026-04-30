Bari, maxi operazione antidroga della Polizia: cinque arresti in una settimana

BARI - La Polizia di Stato ha eseguito, nell’ultima settimana a Bari, un’ampia operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza pubblica, che ha portato complessivamente a cinque arresti in diverse zone della città.

Nel quartiere Sant’Anna, gli agenti hanno arrestato un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di hashish, cocaina e marijuana, oltre a diverse centinaia di euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Al quartiere Libertà, un giovane è stato fermato con diverse dosi di cocaina. In zona Japigia, all’interno di un parco pubblico, gli agenti hanno sorpreso una donna mentre cedeva sostanze stupefacenti: la perquisizione ha portato al sequestro di numerosi involucri contenenti hashish.

Un ulteriore arresto è stato effettuato nei pressi del Policlinico, dove un uomo alla guida di un’auto a noleggio è stato controllato e successivamente trovato in possesso di diverse dosi di cocaina.

Infine, un altro soggetto è stato arrestato dopo che, durante un controllo su strada, gli agenti hanno rinvenuto nella sua auto diversi panetti di hashish per un peso complessivo rilevante.

Le attività di prevenzione e repressione proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare lo spaccio di stupefacenti e gli episodi di criminalità urbana.