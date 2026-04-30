Bari, la Fiera del Levante finanzia i fuochi di San Nicola: rinnovato il sostegno ai festeggiamenti

BARI - Anche quest’anno la Nuova Fiera del Levante contribuirà alla festa di San Nicola, finanziando lo spettacolo dei fuochi d’artificio, uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti civili dedicati al patrono di Bari.

“Non potevamo far mancare il nostro apporto alla realizzazione della festa – ha dichiarato il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli –. Il quartiere fieristico e San Nicola sono due simboli di Bari che continuano a camminare insieme. Anche quest’anno ci saremo con il nostro contributo per garantire continuità a una tradizione che aggiunge emozione e spettacolo a una festa così sentita e partecipata”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal rettore della Basilica di San Nicola, padre Giovanni Distante, che ha inviato un messaggio di ringraziamento al presidente Frulli per il sostegno agli eventi e per l’impegno della Fiera nei confronti della città e del culto del santo patrono.

Negli ultimi anni la collaborazione tra la Fiera del Levante e la comunità nicolaiana si è progressivamente rafforzata. Nel 2024, durante la Campionaria, è stata celebrata per la prima volta una messa dedicata agli espositori. Nel 2025, sempre nell’ambito della manifestazione, la Fiera ha ospitato la statua di San Nicola all’interno del quartiere fieristico, accompagnata da un momento di riflessione guidato dall’arcivescovo. Iniziative che hanno registrato un’ampia partecipazione e che saranno riproposte anche nella prossima edizione.

Con questo nuovo contributo, la Nuova Fiera del Levante rinnova il proprio legame con Bari e con una delle sue tradizioni più identitarie, confermando il ruolo del quartiere fieristico come spazio aperto alla comunità e alle sue principali ricorrenze.