Bari, 'Forum Pubblici Ufficiali' al via la terza edizione: responsabilità, appalti, corruzione e Ia al centro della giornata di studio



L’evento si terrà venerdì 17 aprile a Bari. Tra i relatori il Presidente ANAC Giuseppe Busia, magistrati, avvocati e dirigenti della PA. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.





BARI – Si terrà venerdì 17 aprile 2026, presso il Centro Congressi dell’Hotel Nicolaus di Bari (via Ciasca 27), la terza edizione del Forum dei Pubblici Ufficiali, giornata di formazione e aggiornamento rivolta a forze dell’ordine, Polizie locali, dirigenti e funzionari della Pubblica Amministrazione.





L’iniziativa – che gode del patrocinio di ANCI Puglia e ARPA Puglia – affronterà i temi più rilevanti per l’operatività degli uffici pubblici: la responsabilità dei dipendenti, il nuovo Codice dei contratti pubblici, i delitti contro la PA, il traffico di influenze, la corruzione negli appalti, e il crescente ruolo dell’intelligenza artificiale come strumento di compliance e innovazione.





I lavori prenderanno il via alle ore 9.00, con i saluti istituzionali in videoconferenza del dott. Giuseppe Busia, Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).





Tra i relatori della sessione mattutina:

- Dott. Claudio Contessa (Presidente di sezione del Consiglio di Stato) in videoconferenza – Il nuovo Codice dei contratti e la disciplina dei princìpi a tre anni dall’entrata in vigore;

- Dott. Vittorio Raeli (Presidente sezione giurisdizionale Corte dei Conti Emilia Romagna) – La responsabilità dei dipendenti pubblici tra legislazione vigente e prospettive di riforma;

- Avv. Antonio Maria La Scala (Foro di Bari) – Le recenti novità sui principali delitti dei pubblici ufficiali contro la PA;

- Dott. Francesco Sansobrino (Sostituto Procuratore, Procura di Taranto) – Il nuovo traffico di influenze, corruzione e turbativa d’asta negli appalti pubblici: massime giurisprudenziali e guida pratica.





Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, interverranno:

- Dott. Livio Tenerelli (Presidente Osservatorio Innovazione Mezzogiorno) – La PA e la leva dell’intelligenza artificiale: compliance e innovazione;

- Avv. Vito Bruno (Direttore generale ARPA Puglia) – La "dinamica" della funzione di controllo ed i riflessi sulla "stabilità" del titolo autorizzativo;

- Dott. Nicola Leone (Comandante Polizia Locale di Polignano a Mare) – Modelli e strumenti di assessment della customer satisfaction nella PA.





La moderazione sarà affidata al dott. Massimiliano Scagliarini, Vice Direttore della Gazzetta del Mezzogiorno.





Orari della giornata:





Ore 8.45 – Accreditamento partecipanti

Ore 9.00-13.30 – Sessione mattutina

Ore 13.30-14.30 – Pausa lavori

Ore 14.30-17.30 – Sessione pomeridiana

Ore 17.30-18.00 – Question time e chiusura lavori





La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria attraverso il sito ufficiale: