Bitonto, al via il progetto “Arte, Cura, Educazione”: l’arte diventa welfare per la comunità



Attività per tutte le età e inclusione sociale



Il progetto si rivolge a bambini, anziani, famiglie, giovani, caregiver, operatori socio-sanitari e persone in condizione di fragilità, con attività gratuite fino a esaurimento posti. Tra le proposte figurano laboratori intergenerazionali, esperienze creative, educazione digitale, visite culturali e incontri serali dedicati alla socialità.



Particolare attenzione è riservata anche al contrasto alla dispersione scolastica attraverso letture animate e attività educative, oltre a percorsi di coinvolgimento attivo degli anziani.



Sono inoltre previste due giornate di formazione gratuite sul tema del welfare culturale e dell’accessibilità, rivolte a insegnanti, operatori sociali e culturali, famiglie e caregiver.



Open Day il 15 aprile



Il centro operativo delle attività sarà il Centro di Ascolto, Informazione e Orientamento della Fondazione “Giovanni XXIII” in via Matteotti 2 a Bitonto.



L’avvio ufficiale è previsto per mercoledì 15 aprile con un Open Day dalle 17 alle 19, durante il quale saranno presentati i laboratori e raccolte nuove iscrizioni. In programma anche attività creative gratuite e letture dedicate ai più piccoli.





BITONTO - Parte il 15 aprile a Bitonto il nuovo progetto di welfare culturale “Arte, Cura, Educazione”, un’iniziativa che punta a trasformare l’arte in strumento di relazione, prevenzione e coesione sociale.Il progetto è promosso dall’associazione culturale “ma:mamma” di Bitonto in collaborazione con la Fondazione “Giovanni XXIII” ETS, nell’ambito del programma SOStenere, rete di sportelli dedicati all’integrazione socio-sanitaria e al benessere della comunità, promossa dal Comune di Bitonto insieme a realtà del terzo settore come la Fondazione Opera Santi Medici Cosma e Damiano e la cooperativa sociale Zip.H.L’iniziativa nasce dall’incontro tra esperienze culturali e sociali con l’obiettivo di sviluppare un percorso di animazione socio-culturale aperto all’intera cittadinanza, secondo una visione integrata di welfare culturale.