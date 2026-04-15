Bari, Daniele Cellamare presenta “Fuga in Siberia” da Portineria21

BARI - Potere, identità e libertà saranno al centro dell’incontro in programma venerdì 17 aprile alle 18.30 a Bari, negli spazi del cafè-bistrot letterario Portineria21 (via Cairoli 137), dove lo scrittore e docente Daniele Cellamare presenterà il suo nuovo romanzo storico Fuga in Siberia (Les Flâneurs Edizioni). L’unica tappa pugliese dell’autore sarà introdotta da un dialogo con l’editore Alessio Rega.

Il libro, ambientato tra Europa e Russia zarista, intreccia vicende storiche e finzione narrativa attorno alla figura dello zar Pjotr Alekseevič Romanov, rappresentato mentre osserva da vicino le tecniche navali olandesi nei cantieri di Zaandam, in un percorso che lo conduce alla costruzione di un potere assoluto e trasformativo al suo ritorno in patria. Tra intrighi politici, repressioni e riforme radicali, la narrazione segue anche il destino di personaggi secondari che orbitano attorno al potere imperiale.

Parallelamente, la vicenda si sposta verso la Siberia, descritta come terra di esilio e sopravvivenza, dove i fratelli Ivan e Kira cercano di sfuggire alla repressione in un contesto segnato da fanatismo, miseria e resistenza. Il romanzo si sviluppa così come un intreccio di destini individuali e grandi trasformazioni storiche, in cui la dimensione politica si fonde con quella umana.

Fuga in Siberia è un romanzo storico di 224 pagine che affronta i temi del potere, della libertà e dell’identità attraverso uno stile narrativo accessibile ma ricco di riferimenti storici e politici. L’autore, già docente universitario e direttore di istituti di ricerca in ambito difensivo, è noto per i suoi lavori di carattere storico e geopolitico e per una lunga attività editoriale e saggistica.

L’ingresso all’evento è gratuito fino a esaurimento posti. Al termine della presentazione è previsto un aperitivo offerto al pubblico.



