Il Politeama Italia di Bisceglie punta sulla comicità con 'Venerdì sono Libero'
Venerdì 17 aprile risate d'autore con i volti di Zelig e Made in Sud. Porta a partire dalle 20:30
Si arricchisce ulteriormente la programmazione del Politeama Italia di Bisceglie, che questa volta sceglie di accogliere e dare spazio alla comicità proponendo “Venerdì sono libero”. Lo show comico, in programma venerdì 17 aprile, è accompagnato dall'ironico motto “il Venerdì 'LABOREREMO' per voi”: un piccolo spoiler dei nuovi progetti legati alla risata che verranno portati in scena nel prossimo periodo.
A calcare il palcoscenico per questo nuovo appuntamento sarà un trio d'eccezione della comicità pugliese e nazionale: Marco Colonna, Vitantonio Mazzilli e Tommy Terrafino. Sarà una serata all'insegna della leggerezza, che porterà negli spazi del Politeama l'energia di artisti legati a celebri format televisivi, richiamando i palchi di Zelig On e Made in Sud.
Il pubblico avrà l’occasione di ritrovare Tommy Terrafino, attore comico e caratterista dalla spiccata mimica, attivo sulle scene dal 1995. L'artista è un volto amatissimo delle reti nazionali grazie alla partecipazione a programmi come Made in Sud (Rai 2), Scherzi a Parte e La sai l’ultima? Con la sua ironia pungente e il suo stile immediato, porterà in scena la verve che ha dato vita a iconici personaggi televisivi come il Vegano, il parcheggiatore, l'Addetto e il Barber Shop.
Ad affiancarlo ci sarà Marco Colonna, attore comico reduce dai recenti successi su Italia Uno con “Zelig Lab” nel 2024 e “Zelig On” in prima serata nel 2025 e 2026. Attivo da tempo nel panorama dell'intrattenimento, Colonna è maestro nel narrare le disavventure quotidiane, permettendo al pubblico di immedesimarsi e ridere, in realtà, di sé stesso.
A completare il terzetto di questo scoppiettante show sarà Vitantonio Mazzilli, biscegliese doc e tassello fondamentale per garantire agli spettatori una serata di puro, spensierato e irresistibile divertimento.
Lo spettacolo avrà inizio alle 21 con apertura porte alle 20:30; la prevendita dei biglietti è già attiva presso il botteghino del Politeama Italia, in via Montello 2 (0803968048) oppure online direttamente sul sito https://www.anyticket.it/anyticketprod/Web/SchedaEvento.aspx?partner=POBI
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