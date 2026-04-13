'CassanoScienza', al via la dodicesima edizione del Festival della divulgazione scientifica



Torna il festival della divulgazione scientifica fatto dagli studenti, per gli studenti! Torna il festival della divulgazione scientifica fatto dagli studenti, per gli studenti!





13 - 19 aprile 2026





Il Liceo “Don Milani – Leonardo da Vinci” organizza, a Cassano delle Murge (BA), la dodicesima edizione di Cassanoscienza, il festival dedicato alla comunicazione e divulgazione scientifica, realizzato in collaborazione con l’agenzia di divulgazione scientifica Multiversi e i Comuni di Cassano delle Murge e di Acquaviva delle Fonti.





Una settimana ricca di laboratori, conferenze, spettacoli, mostre e attività interattive, insieme a un concorso rivolto agli studenti di ogni ordine e grado e a una vera e propria “fiera della scienza” che coinvolge il centro cittadino, con l’obiettivo di contagiare l’intera comunità con la passione per la conoscenza.





Il tema dell’edizione 2026, presentato in conferenza stampa nella mattinata del 13 aprile, è “SFIDE”, un filo conduttore che attraversa tutte le attività del festival e invita a riflettere sulle grandi questioni del presente e del futuro: “non le sfide che ci vedono contrapposti come quelle dei conflitti in corso, ma la sfida della conoscenza, dell’attraversamento dell’incertezza”, spiega il dirigente scolastico del Liceo don Milani sede associata Leonardo da Vinci, Leonardo Campanale.





Cassanoscienza si distingue nel panorama nazionale per il suo modello innovativo: gli studenti sono i veri protagonisti dell’evento. Non solo partecipano, ma progettano e realizzano attività, curano la comunicazione (web radio, web tv, social), organizzano e gestiscono gli eventi, diventando divulgatori attivi e consapevoli.





La scuola si trasforma così in un grande spazio di sperimentazione didattica, in cui il sapere scientifico si intreccia con quello umanistico, favorendo un apprendimento multidisciplinare e partecipato. Non è un caso, quindi, che il festival, nel 2022, sia stato riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca tra i migliori progetti nazionali di diffusione della cultura scientifica e sia intrecciato con la sperimentazione didattica “Oltre le discipline”, una delle Idee del Movimento delle Avanguardie Educative dell’INDIRE, di cui l’Istituto è capofila, confermando il valore educativo e innovativo del progetto.





Quest’anno, in maniera inedita rispetto alle precedenti edizioni, le studentesse e gli studenti si cimenteranno in performance teatrali di divulgazione scientifica. Gli spettacoli avranno luogo in orario mattutino e quelli ritenuti più meritevoli saranno al centro dell’evento di piazza di venerdì sera “Scienza in Scena”.





Accanto alle attività diurne, il festival propone un ricco programma di eventi pomeridiani e serali aperti al pubblico, con ospiti e divulgatori di rilievo:





Lunedì 13 aprile





- ore 16:30 - Robotica e pensiero computazionale con Maria Mercurio, docente di informatica.

- ore 18:00 - Pianeti mancanti: ci sono ancora mondi da scoprire nel Sistema Solare? con Luca Nardi, astrofisico.





Martedì 14 aprile (Teatro Luciani, Acquaviva delle Fonti)

- ore 19:30 - Eroica, folle e visionaria. Storie di medicina spericolata. con Silvia Bencivelli, giornalista scientifica e autrice e la partecipazione di Dario Vergassola, attore comico e scrittore (necessaria la prenotazione).





Mercoledì 15 aprile

- ore 18:00 - L’energia che muove il mondo spettacolo scientifico con Alessandro Gnucci, animatore scientifico;





Giovedì 16 aprile





- ore 18:00 - Mistero AI. Tutti i segreti delle intelligenze artificiali con Alessio Perniola, fisico e divulgatore scientifico.





Venerdì 17 aprile (centro storico di Cassano delle Murge)





- ore 18:00 premiazione dei vincitori del concorso “Scienza in azione - Premio Liliana Pietroforte”

- ore 18.30 “Scienza in Scena” presenta Alessio Perniola.





In parallelo, la sala consiliare del Comune, ospiterà il 14 e 15 aprile un laboratorio sulla prevenzione a cura della Fondazione AIRC; mentre, nella sede del Liceo Leonardo da Vinci di Cassano delle Murge, si terranno attività diverse a cura di varie realtà e professionisti locali e nazionali tra cui il Club per l’UNESCO di Cassano delle Murge e la Polizia di Stato.





Tutti gli eventi (tranne quelli diversamente indicati) si svolgeranno nell’auditorium dell’Oratorio S.M.Assunta di Cassano delle Murge (Via Enrico Fermi, 6).





Cassanoscienza si conferma ormai come un appuntamento consolidato che porta il territorio pugliese al centro dell’attenzione nazionale, offrendo un’importante occasione di confronto tra studenti, cittadini, ricercatori ed esperti.





Non si tratta solo di un festival, ma un’esperienza formativa e culturale che dimostra come la scienza possa essere raccontata, condivisa e vissuta, soprattutto attraverso lo sguardo e l’energia delle nuove generazioni.





Info:

cassano-scienza.it

Facebook: https://www.facebook.com/cassanoscienzaofficial

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TikTok: Cassanoscienza_