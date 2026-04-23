Bari in lutto per la scomparsa dell’architetto Davide Cusatelli: il cordoglio del sindaco Leccese

BARI - La città di Bari piange la scomparsa dell’architetto Davide Cusatelli, figura di riferimento nel campo del restauro e protagonista di numerosi interventi sul patrimonio storico e architettonico urbano.

A esprimere il cordoglio è il sindaco Vito Leccese, che ha ricordato Cusatelli come un professionista “colto e silenzioso”, capace di lasciare un segno profondo nella trasformazione e nella tutela dei monumenti cittadini.

Tra le opere più significative seguite dall’architetto vengono citati il recupero del Fortino di Sant’Antonio, il restauro del Teatro Piccinni, della Chiesa Russa e della ex Manifattura, interventi realizzati con un approccio improntato alla conservazione della stratificazione storica e al rispetto dell’identità dei luoghi.

Nel messaggio istituzionale, il primo cittadino ha sottolineato come Cusatelli abbia “curato le ferite del patrimonio urbano”, contribuendo a restituire alla città una maggiore consapevolezza della propria storia.

Il legame dell’architetto con Bari, anche dopo il pensionamento, non si sarebbe mai interrotto. La sua attività professionale è stata descritta come un esempio di visione e dedizione, con un approccio al restauro fondato sulla valorizzazione del passato come elemento vivo della contemporaneità.

Alla famiglia, in particolare alla moglie Carolina, il sindaco ha rivolto le condoglianze a nome dell’intera comunità barese.