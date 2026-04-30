Iuav di Venezia è partner della ''Venice Climate Week''





Organizzata dal Future Food Institute, la manifestazione è attività ufficiale della United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (UN Ocean Decade) ed è promossa con il sostegno della Città di Venezia e della Regione del Veneto, insieme a una rete articolata di fondazioni, centri di ricerca, università, istituzioni culturali, partner industriali tra cui il founding partner Sanlorenzo e i main partner Deloitte e Generali, e organizzazioni civiche e attori della transizione ecologica.

Sei giorni, sette location, oltre cento speaker internazionali tra scienziati, policy maker, imprenditori, artisti e attivisti: dopo il debutto del 2025, la manifestazione si consolida come uno dei principali appuntamenti globali dedicati alla crisi climatica e alla transizione ecologica, con un focus specifico sulle società fondate sull’acqua.

La Venice Climate Week si configura come un laboratorio vivente di diplomazia, un processo globale di costruzione di alleanze e una piattaforma di leadership rigenerativa: uno spazio in cui innovatori, sindaci, decisori politici, scienziati, imprenditori e attori finanziari sono chiamati a co-progettare strategie per la rigenerazione planetaria attraverso le lenti dell’acqua, del clima e della giustizia. Un progetto che quindi supera la dimensione dell’evento per configurarsi come una piattaforma internazionale di lavoro e cooperazione, capace di mettere in relazione scienza, politica, finanza, cultura, arte e società civile.

Tra gli eventi del 5 giugno segnaliamo il panel Venice 2100 con Andrea Rinaldo (direttore Laboratoire d’Écohydrologie, École Polytechnique Fédérale di Losanna) e Piero Lionello (direttore Museo dell'Ambiente, Università del Salento), moderato da Francesco Musco (direttore della ricerca, Università Iuav di Venezia, e presidente di Corila) in cui immagina il futuro della città come laboratorio di adattamento climatico.

Inoltre, all'Università Iuav di Venezia sarà organizzata un’intera giornata dedicata al ruolo delle città e delle istituzioni locali, con tavoli operativi su adattamento, governance delle Blue Communities e gestione del rischio, che vedono la partecipazione di Stefano Pisani (sindaco di Pollica – delegato ANCI ai rapporti con l’UNESCO), Paola Mercogliano (principal scientist, CMCC Foundation), Luca Mercalli (Società Meteorologica Italiana) e numerosi sindaci e amministratori italiani che dialogheranno con docenti Iuav impegnati sui temi della transizione climatica.

L'8 giugno l'Università Iuav di Venezia ospita una lectio magistralis di Timothy Beatley (University of Virginia), chiusura della Venice Climate Week ed evento del Centenario Iuav.

"La Venice Climate Week è alla seconda edizione – commenta Francesco Musco, direttore della ricerca Iuav – si tratta di una vera e propria iniziativa di public engagement a scala internazionale sui temi della transizione climatica e dell'acqua, che mette al centro Venezia come osservatorio e banco di prova. Numerosi i docenti Iuav che saranno coinvolti nei tavoli di lavoro, nelle sessioni e dibattiti, rilanciando in chiusura il Centenario del nostro ateneo".





Foto: La conferenza stampa a Roma con Francesco Musco