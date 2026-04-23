Bari, lascia un marsupio con una pistola al McDonald’s: arrestato insieme alla compagna

BARI - Momenti di tensione nel quartiere Santa Caterina, dove un uomo originario di Andria è stato arrestato insieme alla compagna dopo aver dimenticato un marsupio contenente una pistola all’interno di un fast food.

Il fatto è avvenuto in un punto vendita McDonald’s della zona. A notare l’oggetto abbandonato è stato il personale del locale, che insospettito ha aperto il marsupio trovando al suo interno un’arma da fuoco. Immediatamente è stato dato l’allarme ai Carabinieri.

Poco dopo, l’uomo si è presentato nel locale per recuperare il marsupio, ma ha trovato i militari già sul posto. Alla richiesta di spiegazioni, non avrebbe saputo giustificare la presenza della pistola.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nello stesso frangente l’uomo avrebbe tentato anche di occultare una seconda arma, cercando di inserirla nella borsa della compagna che era con lui.

Entrambi sono stati quindi arrestati dai carabinieri e condotti in caserma per gli accertamenti del caso. Le indagini proseguono per chiarire la provenienza delle armi e l’eventuale possesso illecito.