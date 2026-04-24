Bari, malore fatale sul bus: muore un uomo di circa 50 anni

BARI - Tragedia nel primo pomeriggio a Bari, dove un uomo di circa 50 anni, di origine straniera, è deceduto dopo aver accusato un malore improvviso mentre si trovava a bordo di un autobus. L’episodio si è verificato in viale Domenico Cotugno, nei pressi di una fermata.

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei presenti. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha avviato le manovre di rianimazione e ha tentato a lungo di salvare l’uomo.

Nonostante i tentativi dei soccorritori, per la vittima non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato poco dopo.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenute anche le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di rito e per la gestione della viabilità nell’area interessata.