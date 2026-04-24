Palo del Colle, incendio in un’abitazione: Vigili del Fuoco in azione, nessun ferito

PALO DEL COLLE - Nella mattinata odierna, intorno alle ore 9:30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Palo del Colle a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione.

Sul posto sono state inviate tre squadre operative, supportate da autoscala e autobotte, che hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Secondo quanto ricostruito, il rogo ha interessato un sottotetto adibito a gazebo, all’interno del quale si trovavano alcuni elettrodomestici.

Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’incendio è stato circoscritto, evitando che le fiamme si propagassero all’intera struttura e limitando così i danni.

Le squadre dei Vigili del Fuoco sono tuttora impegnate nelle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si registrano danni a persone.