Bari, sparatoria nella notte al quartiere Libertà: 22enne ferito alle gambe

BARI - Momenti di paura nella notte nel quartiere Libertà di Bari, dove si è verificata una sparatoria all’incrocio tra via Dante e via Ravanas. Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco alle gambe.

Secondo le prime informazioni, l’azione sarebbe stata compiuta da persone a bordo di una moto che, dopo aver esploso i colpi, si sarebbero rapidamente dileguate facendo perdere le proprie tracce.

Il giovane, con precedenti legati a detenzione ai fini di spaccio, è stato soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni.

Al momento non viene esclusa alcuna pista investigativa.