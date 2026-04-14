Castellana Grotte, al De Bellis la scienza incontra la scuola: 300 studenti studiano il microbiota

IRCCS Saverio De Bellis

Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE – Una giornata dedicata alla divulgazione scientifica e alla formazione dei giovani ha coinvolto circa trecento studenti all’IRCCS, presso il Centro Congressi “Tina Anselmi” di

L’evento, intitolato “Il mondo del microbiota come caso studio”, si inserisce nelle Giornate della Scienza e della Tecnologia 2026 ed è promosso dal network PerfeTTO. Protagonisti della giornata gli studenti dell’IISS IISS Luigi Dell’Erba, che hanno presentato progetti sviluppati insieme ai ricercatori dell’istituto.

I lavori hanno affrontato sei grandi temi legati al microbiota: attività fisica, batteri “buoni” e “cattivi”, alimentazione, nutraceutica, omeostasi e relazione con patologie e terapie. Ogni gruppo ha illustrato i risultati attraverso presentazioni strutturate, secondo il format del Biohackathon coordinato dalla dott.ssa Alessia Quaranta.

La giornata è stata guidata dal direttore scientifico Gianluigi Giannelli, affiancato dal divulgatore Antonio Stornaiolo, alternando momenti di approfondimento scientifico e divulgazione.

“Coinvolgere i giovani significa lavorare sul futuro della comunità e avvicinarli al metodo della ricerca scientifica”, ha sottolineato Giannelli, evidenziando il valore educativo dell’iniziativa.

La dirigente scolastica Teresa Turi ha ribadito l’importanza del progetto, giunto alla nona edizione, mentre il presidente del CIV Enzo Delvecchio ha sottolineato il ruolo della collaborazione tra scuola e istituzioni scientifiche.

Al termine delle presentazioni è stato premiato il gruppo vincitore, che ha ricevuto un voucher per partecipare alla “Camminata per la salute”, a conferma del legame tra ricerca, prevenzione e corretti stili di vita.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra istituzioni sanitarie, scuola e territorio, con l’obiettivo di valorizzare le competenze locali e favorire l’orientamento dei giovani verso la ricerca scientifica.