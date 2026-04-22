Bari torna capitale dei motori: al via la 9ª Rievocazione del Gran Premio tra storia, eventi e sostenibilità

BARI - Bari si prepara a rivivere il fascino della grande tradizione automobilistica con la 9ª edizione della Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, in programma da giovedì 23 a domenica 26 aprile nel cuore del quartiere Murat. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale, capace di unire memoria, passione per i motori e valorizzazione del territorio.

Organizzata dall’Old Cars Club e inserita nel calendario dell’ASI Circuito Tricolore, la manifestazione propone una prova di regolarità per auto d’epoca affiancata da un ricco calendario di eventi collaterali. Mostre, conferenze, esposizioni e momenti di approfondimento accompagneranno cittadini e visitatori in un viaggio tra passato e presente.

Tra gli ospiti più attesi spicca il nome di Emerson Fittipaldi, due volte campione del mondo di Formula 1, che sarà presente nelle giornate centrali del 25 e 26 aprile. La sua partecipazione rappresenta un ponte diretto con l’epoca d’oro dell’automobilismo internazionale.

Il cuore operativo dell’evento sarà il paddock allestito in piazza della Libertà, dove saranno esposte 55 vetture storiche provenienti da tutta Europa. Tra i marchi presenti, autentiche icone come Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Lotus, simboli di un’epoca in cui innovazione tecnica ed eleganza si fondevano.

Non solo motori: la rievocazione si distingue anche per una forte attenzione alla sostenibilità ambientale. L’edizione 2026, infatti, rientra nel programma ASI Net-Zero Classic, risultando completamente neutra in termini di emissioni di CO₂ grazie all’utilizzo di carburanti biologici e a progetti di riforestazione certificata.

Il programma prevede momenti di grande suggestione, come il viaggio dei piloti a bordo delle storiche “Carrozze Centoporte” verso Polignano a Mare e la gara di regolarità nel circuito cittadino, con partenza domenica 26 aprile alle ore 10.

Parallelamente, il Teatro Margherita ospita la mostra “60 anni di storia. Un circuito nel cuore”, mentre numerosi incontri approfondiranno temi legati alla mobilità sostenibile e alla tutela del motorismo storico.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, il Comune ha disposto diverse limitazioni al traffico e alla sosta in alcune aree del centro cittadino, in particolare tra piazza della Libertà e corso Vittorio Emanuele II.

La Rievocazione del Gran Premio di Bari si conferma così non solo un evento sportivo, ma un’esperienza culturale diffusa, capace di coinvolgere l’intera città e di rafforzarne l’identità, tra tradizione e innovazione.