Ostuni, imprenditore ferito a colpi di arma da fuoco: indagini su possibile collegamento con incendio di un’auto

OSTUNI – Indagini in corso da parte della Polizia di Stato di Ostuni sul ferimento di un imprenditore di 61 anni, avvenuto nella tarda serata di ieri nei pressi della sua abitazione.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco, almeno quattro, uno dei quali lo ha ferito a una spalla. Subito dopo l’accaduto sono stati allertati i soccorsi e il 118 ha trasportato il ferito all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato medicato. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Ostuni insieme alla Polizia Scientifica, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e raccogliere elementi utili alle indagini.

A poche ore di distanza, in contrada San Giovanni, a pochi chilometri dal luogo del ferimento, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni sono intervenuti per domare l’incendio di un’autovettura, una Fiat 500. Gli investigatori non escludono che il rogo possa essere collegato all’agguato, ipotesi che al momento è al vaglio degli inquirenti.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire il movente e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. L’area è stata sottoposta a ulteriori accertamenti e sono in corso verifiche su eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona.