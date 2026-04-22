Nuova concessione sul litorale: stabilimento turistico tra Palese e Santo Spirito

Palese

Santo Spirito

BARI - È in pubblicazione sull’Albo pretorio la determina che dispone il rilascio di una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa sul tratto di costa tra. La concessione, della durata di due anni, riguarda un’area di circa 652 metri quadrati destinata alla realizzazione di uno stabilimento balneare con servizi di ristoro e attività per il tempo libero.

A seguito della procedura di gara, la gestione è stata affidata a un raggruppamento temporaneo di imprese composto da ALMA s.r.l.s. e Orizzonte Maria. Il progetto si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del litorale barese, con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica in vista della stagione estiva.

“Con questo provvedimento aggiudichiamo la sesta concessione temporanea sul mare, che ci permetterà di offrire ulteriori opportunità di relax e svago lungo tutta la costa cittadina”, ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, sottolineando come anche nelle aree di San Giorgio e Torre a Mare siano già in fase di avvio nuove attività.

L’intervento punta a riqualificare un tratto di costa segnato da forte pressione urbanistica, migliorandone sicurezza e fruibilità. Il progetto prevede la realizzazione di un open bar in legno, aree relax, solarium, servizi igienici, cabine spogliatoio e una passerella accessibile al mare, con particolare attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Elemento centrale sarà l’inserimento paesaggistico: recinzioni naturali con essenze della macchia mediterranea, schermature vegetali e strutture leggere contribuiranno a mitigare l’impatto visivo e a integrare lo stabilimento nel contesto costiero. Previsti anche spazi informativi e un’area relax concepita come una piccola agorà.

Il progetto si distingue inoltre per l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Sono previsti sistemi per il risparmio idrico, il riutilizzo delle acque grigie, l’impiego di pannelli solari e materiali riciclabili, oltre a soluzioni per contenere i flussi di traffico attraverso prenotazioni online e incentivi alla mobilità sostenibile.

Completano l’offerta servizi di primo soccorso, sicurezza balneare con torretta di avvistamento e personale qualificato, oltre a un’organizzazione degli spazi pensata per garantire accessibilità universale.

L’intervento rappresenta un ulteriore passo nella riqualificazione del waterfront barese, con l’obiettivo di coniugare sviluppo turistico, sostenibilità e qualità urbana.