Bari, Vannacci inaugura la sede di “Futuro Nazionale”: appuntamento il 5 maggio

BARI - Sarà Bari ad ospitare, il prossimo 5 maggio, la visita del generale Roberto Vannacci, atteso per l’inaugurazione della sede del Comitato costituente “Bari 48” del movimento Futuro Nazionale.

L’evento è in programma alle ore 14.30 e rappresenta un passaggio significativo per il radicamento del movimento sul territorio pugliese. All’iniziativa parteciperanno anche Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale del partito, e il deputato Rossano Sasso, responsabile per il Sud.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’inaugurazione non è solo un momento formale, ma assume un valore politico e simbolico, con Bari destinata a diventare un punto di riferimento per le attività del movimento in Puglia.

L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare la presenza sul territorio attraverso una struttura organizzativa più solida e capillare.

La giornata proseguirà nel pomeriggio: alle 18.30 è previsto un incontro con sostenitori e simpatizzanti presso il Parco dei Principi Hotel Congress & SPA, dove Vannacci illustrerà le linee politiche e le prospettive future del movimento.