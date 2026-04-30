Puglia, torna “Io per lei”: la campagna di Fondazione Telethon per le mamme “rare”

BARI - Tutto pronto in Puglia per “Io per lei”, la campagna solidale promossa da Fondazione Telethon in occasione della Festa della Mamma, dedicata alla forza delle cosiddette “mamme rare”, protagoniste della lotta contro le malattie genetiche rare.

Dal 1° al 3 maggio sarà possibile sostenere la ricerca acquistando i “Cuori di biscotto” in 157 punti di raccolta pugliesi e in oltre 2.500 piazze in tutta Italia, a fronte di una donazione minima di 15 euro. I volontari delle principali associazioni partner, tra cui UILDM, AVIS e Anffas, saranno impegnati nella distribuzione.

Tra i volti della campagna anche Maria Pia Calzone, ambasciatrice di missione, che invita i cittadini a partecipare e sostenere concretamente la ricerca scientifica.

L’iniziativa nasce per rafforzare l’impegno nella cura delle malattie genetiche rare, attraverso il finanziamento di progetti di ricerca avanzata, diagnosi più precoci e terapie sempre più efficaci. «È grazie alla partecipazione dei volontari e alla generosità dei donatori che possiamo costruire un futuro di cura per migliaia di persone», ha sottolineato la direttrice generale della Fondazione.

I biscotti, realizzati dalla storica pasticceria Grondona, sono disponibili in tre varianti e confezionati in scatole di latta collezionabili, simbolo di un gesto concreto di solidarietà.

La campagna sarà accompagnata anche da una settimana di sensibilizzazione sulle reti RAI, dal 27 aprile al 3 maggio, con il supporto di Rai per la Sostenibilità.

Per conoscere il punto di raccolta più vicino o richiedere i Cuori di biscotto è possibile consultare il sito ufficiale della Fondazione o partecipare come volontari, contribuendo attivamente a una delle principali iniziative italiane a sostegno della ricerca sulle malattie rare.