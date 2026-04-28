Bari, vigile del fuoco fuori servizio sventa una possibile tragedia: uomo salvato all’ottavo piano

BARI - Un intervento tempestivo ha evitato una possibile tragedia nel tardo pomeriggio del 27 aprile a Bari. Intorno alle 16.30, nei pressi della sede centrale dei Vigili del Fuoco, un operatore del Corpo, libero dal servizio, ha notato un uomo in evidente difficoltà all’esterno di un balcone di un appartamento situato all’ottavo piano di un complesso residenziale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si trovava sospeso tra due balconi e sembrava tentare di spostarsi da un’abitazione all’altra. Il vigile del fuoco è intervenuto immediatamente dalla strada, riuscendo a instaurare un contatto verbale e a farsi fornire un numero di telefono, con l’obiettivo di tranquillizzare la persona e guadagnare tempo in attesa di un intervento diretto.

Individuata l’abitazione, il soccorritore è salito rapidamente al piano e, con la collaborazione dei familiari presenti, è riuscito ad accedere all’appartamento e a mettere in sicurezza la situazione.

L’intervento si è concluso senza conseguenze fisiche per l’uomo coinvolto.