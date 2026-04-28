Samuele Cavallo, l'attore e cantante pugliese in radio con “Nuda in una cabriolet”









Samuele Cavallo torna in radio con il nuovo singolo “Nuda in una cabriolet” (etichetta Astralmusic), un funk-rock notturno e viscerale che mescola groove e vulnerabilità emotiva. Tra bassi pulsanti, chitarre graffianti e un’atmosfera carica di tensione, il brano racconta il lato più ambiguo dell’attrazione sessuale: l’incapacità di vedere qualcosa di più profondo. Al centro, una richiesta semplice ma potente — “dimmi che ho almeno una chance” — che si scontra con il dubbio di essere solo un momento, un’altra notte da dimenticare. Le immagini evocative e crude si intrecciano a un sound energico, creando un contrasto costante tra desiderio e disillusione. Un brano che vibra tra istinto e fragilità, perfetto per chi si è perso almeno una volta tra ciò che sente e un momento passionale.

Il videoclip, prodotto da Andrea Bonelli (D.O.P. Antonio De Rosa) è stato girato a Napoli per la regia di Luca Turco.

Attore, cantautore e performer, nasce nel 1988 a Carovigno (BR). Unisce musica e spettacolo in un percorso artistico versatile e contemporaneo. Parallelamente al teatro musicale, sviluppa il suo progetto discografico come autore e interprete, pubblicando brani con etichette come Tranquilo, Hit Factory e Astral Music, e collaborando con i producer Stefano Barzan, Nicolò Fragile e Giordano Tittarelli. È voce del brano “Restiamo amici”, scritto con Pivio e Aldo De Scalzi per l’omonimo film. Dal 2019 è nel cast della serie Un posto al sole, dove interpreta Samuel Piccirillo. Nel 2025 partecipa a Tale e Quale Show su Rai 1, distinguendosi per le sue capacità vocali e performative.



