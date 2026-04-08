BAT, Prefettura emette tre interdittive antimafia: coinvolte aziende agricole tra San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - La Prefettura di Barletta-Andria-Trani ha adottato tre nuovi provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di imprese del settore agricolo con sede a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

Le misure, firmate dal prefetto Flavia Anania, riguardano due aziende sanferdinandesi e una trinitapolese, ritenute – secondo le risultanze istruttorie – riconducibili a un gruppo criminale attivo sul territorio.

L’istruttoria, condotta dalle forze di polizia e approfondita in sede di Gruppo Interforze Antimafia presso la Prefettura, avrebbe evidenziato l’assenza di autonomia gestionale delle imprese e un rischio concreto di infiltrazione mafiosa.

Le interdittive antimafia rappresentano uno strumento di prevenzione amministrativa che impedisce alle aziende destinatarie di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione o di accedere a finanziamenti pubblici, con l’obiettivo di tutelare la trasparenza del mercato e la legalità economica.

L’intervento si inserisce nel più ampio sistema di controllo e prevenzione volto a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo locale, in particolare nel comparto agricolo della provincia.