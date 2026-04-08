Marina di Ginosa, aggredisce un prete in pensione per denaro: arrestato 62enne

MARINA DI GINOSA - Momenti di tensione nei giorni scorsi a Marina di Ginosa, dove i Carabinieri hanno arrestato in flagranza un 62enne del posto con l’accusa di tentata rapina e lesioni personali ai danni di un sacerdote in pensione.

Secondo la ricostruzione, l’uomo si sarebbe presentato nell’abitazione del religioso chiedendo denaro. Al rifiuto della vittima avrebbe tentato di strappargli il portafoglio, strattonandolo con forza fino a farlo cadere a terra.

Dopo l’aggressione, il 62enne si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo grazie alle indicazioni fornite dal sacerdote, che lo conosceva. Il personale del 118 è intervenuto per prestare soccorso alla vittima, le cui condizioni non risultano gravi.

L’uomo è stato successivamente posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.