Casarano ko al Capozza: il Crotone vince 2-1 nel finale
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FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano cade in casa, sconfitto 1-2 dal Crotone allo stadio Giuseppe Capozza nella trentasettesima giornata del girone C di Serie C.
Nel primo tempo, al 17’, Cosimo Chiricò prova il destro senza trovare la porta. Al 20’ viene annullato il vantaggio ospite firmato da Musso per fallo sul portiere Bacchin. Il Casarano torna a rendersi pericoloso al 42’ con Ferrara, che sfiora il gol.
Nella ripresa, all’8’, il Crotone passa in vantaggio con Marco Zunno, autore di una conclusione di destro da fuori area. La reazione dei rossoblù arriva al 21’, quando Cajazzo trova il pareggio con un tocco di sinistro. Al 32’ Perez sfiora il sorpasso per i padroni di casa, ma al 39’ il Crotone colpisce ancora: Musso realizza la rete decisiva con una girata di destro.
Nel finale, al 42’, Christian Maggio va vicino al terzo gol per gli ospiti, mentre al 44’ Chiricò, su punizione, sfiora il possibile 2-2.
Con questo risultato, il Casarano resta all’ottavo posto in classifica insieme all’Audace Cerignola con 53 punti. Nella trentottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domenica 26 aprile, i rossoblù affronteranno il Team Altamura alle ore 18 allo stadio Tonino D’Angelo.