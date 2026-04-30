Bisceglie, fiaccolata silenziosa contro la violenza di genere dopo il femminicidio Lamanuzzi

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara a un momento di forte partecipazione civile e commemorazione in seguito al tragico femminicidio di Patrizia Lamanuzzi, avvenuto lo scorso 15 aprile. Per la serata del 30 aprile, alle ore 19.30, è stata organizzata una fiaccolata silenziosa promossa dall’Amministrazione comunale, dalla Commissione Pari Opportunità e dal Centro Antiviolenza “Save”, in collaborazione con la famiglia della vittima.

Il corteo partirà da Piazza Diaz, nei pressi della stazione ferroviaria, per arrivare in Piazza San Francesco, dove è collocata la Panchina Rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. L’iniziativa sarà caratterizzata dal silenzio, scelto come forma di rispetto e riflessione collettiva.

L’obiettivo della manifestazione non è solo quello di ricordare la vittima, ma anche di sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno che continua a colpire in modo trasversale la società. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di “rompere l’isolamento” delle persone che vivono situazioni di violenza domestica e di genere, ricordando l’esistenza di un presidio stabile di supporto psicologico, legale e di protezione.

La Panchina Rossa in Piazza San Francesco viene indicata come simbolo non solo del dolore, ma anche della necessità di costruire una cultura del rispetto e della prevenzione. Il Centro Antiviolenza “Save” continuerà a operare sul territorio per offrire assistenza alle persone vulnerabili.

Ai partecipanti è richiesto di portare una candela o un segno di solidarietà, per rendere visibile un messaggio condiviso: nessuno deve sentirsi solo di fronte alla violenza.