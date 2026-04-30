WORKUP del 30 aprile 2026: oltre 1600 persone da assumere nei territori di Bari, Bat e Foggia



Nel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego “WorkUp”, ancora alta la richiesta di personale nei settori ludico-ricreativi e dell'intrattenimento, favorita anche dalla prossima stagione estiva. ARPAL parteciperà, il prossimo 12 maggio, al “Talent Space”, career day dell’Università di Foggia. Nel nuovo numero del report dei Centri per l’impiego “WorkUp”, ancora alta la richiesta di personale nei settori ludico-ricreativi e dell'intrattenimento, favorita anche dalla prossima stagione estiva. ARPAL parteciperà, il prossimo 12 maggio, al “Talent Space”, career day dell’Università di Foggia.





Il nuovo numero di WorkUp, il report bi-settimanale dedicato alle opportunità di lavoro, ai concorsi e alle selezioni delle province di Bari, Bat e Foggia, consolida tra le offerte di lavoro la crescita dell’area occupazionale dei servizi dell’intrattenimento. Risulta in lieve calo la domanda nei servizi turistici, dell’ospitalità e della ristorazione rispetto alla precedente rilevazione.





I due comparti continuano a occupare le prime posizioni per numero di richieste e, complessivamente, rappresentano quasi l’80% della domanda di lavoro mediata dai Centri per l’impiego.





Emergono segnali di crescita e dinamismo nei settori dell’artigianato e del commercio.





Di seguito il dettaglio delle persone da assumere, diviso per aree occupazionali:





Servizi ludico-ricreativi, d'intrattenimento, artistici e sportivi: 874.

Servizi turistici, culturali e ristorazione: 469.

Artigianato, Commercio, Vendite e Noleggio: 123.

Costruzioni, Impianti, Immobiliare: 63.

Industria, Produzione, Metalmeccanico: 39.

ICT, Servizi digitali, Comunicazione: 22.

Servizi amministrativi, contabili, servizi professionali: 20.

Agricoltura, Agroalimentare, Ambiente: 16.

Logistica, Trasporti, Magazzini: 10.

Servizi finanziari/credito e assicurativi: 5.

Servizi alla persona, pulizie e manutenzione: 5.

Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero: 4.

Servizi socio-sanitari ed educativi: 2.





Nella sezione Eventi, spazio al Talent Space dell’Università di Foggia, in programma il 12 maggio a Foggia. Giunto alla sua terza edizione, Talent Space è il career day organizzato dall’Ateneo foggiano rivolto a studenti, laureandi e neolaureati. L’evento offre l’opportunità di partecipare a colloqui con le aziende, assistere a interventi e testimonianze, ricevere orientamento al mercato del lavoro e prendere parte a laboratori tematici. Tutte le informazioni disponibili a questo link talentspace.unifg.it





All’interno di WorkUp sono presenti le proposte targate #MareASinistra, dedicate alla strategia regionale della Regione Puglia per l’attrazione, la valorizzazione e il rientro dei talenti sul territorio.





Su WorkUp c’è anche spazio per le offerte dedicate alla mobilità in Europa con la selezione di annunci di lavoro EURES, la rete europea dei servizi per l’impiego, selezionati dagli assistenti EURES Regione Puglia.





Tra le opportunità EURES si segnalano le offerte ancora attive legate a Seize the summer 2026, consultabili qui





La sezione dedicata del report indirizza al portale EURES da cui è possibile avanzare le proprie candidature.





Tra i concorsi si segnalano tre procedure di selezione bandite da ARPA Puglia per il reclutamento di quattro figure professionali, due ingegneri e due perito chimico, da destinare alla sede di Taranto.





WorkUp è consultabile al seguente link: https://www.calameo.com/accounts/7407171









Ulteriori notizie e curiosità sul mondo ARPAL Puglia e dei Centri per l’impiego sono presenti sulla pagina Linkedin dedicata.





I team IDO presenti nei Centri per l’impiego sono a disposizione con servizi dedicati per l’utenza e le aziende che cercano personale.