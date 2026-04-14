Bisceglie, tragedia dopo il crollo di un albero: muore la 12enne Alicia Amoruso

BISCEGLIE – La città di Bisceglie è sotto shock per la morte della piccola Alicia Amoruso, 12 anni, deceduta dopo essere stata travolta da un albero crollato nel primo pomeriggio di ieri tra via Cosmai e via Veneziano.

Secondo una prima ricostruzione, la bambina era appena uscita da scuola e stava camminando insieme a un’amica quando un pino, abbattuto dalle forti raffiche di vento, si è improvvisamente schiantato al suolo. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma la giovane è arrivata in ospedale già priva di vita. Avrebbe compiuto 13 anni il prossimo settembre.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi. L’area è stata transennata mentre proseguono gli accertamenti sulla dinamica.

La vicenda ha riacceso le polemiche sulla sicurezza urbana e sulla manutenzione del verde pubblico. Numerosi residenti denunciano da tempo lo stato di incuria della zona, segnalando alberi pericolanti e marciapiedi dissestati. Nella stessa giornata si sarebbe verificato anche il distacco di un altro ramo in via Fragata, a poca distanza dal luogo della tragedia.

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti per verificare eventuali responsabilità legate alla manutenzione dell’area e alla sicurezza degli alberi. È stata inoltre disposta l’autopsia sulla vittima.

Il sindaco Angelantonio Angarano ha espresso il cordoglio della città definendo l’accaduto “una tragedia indicibile che lascia tutti senza parole”.