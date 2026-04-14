Andria si tinge di Mondiale: al via il Torneo di Calcio a 8 allo Sport Academy Village



Dal 14 aprile al 10 luglio 2026, la città di Andria ospiterà una competizione senza precedenti organizzata in collaborazione con CUN Sports Management e Formula Kings League. Dal 14 aprile al 10 luglio 2026, la città di Andria ospiterà una competizione senza precedenti organizzata in collaborazione con CUN Sports Management e Formula Kings League.





Il calcio amatoriale di alto livello sbarca in Puglia. Lo Sport Academy Village di Andria si prepara a trasformarsi in un vero e proprio palcoscenico internazionale con l’inizio del "Mondiale", un torneo di calcio a 8 che promette spettacolo, agonismo e opportunità uniche per i talenti locali.





Il torneo, che si protrarrà per quasi tre mesi (dal 14 aprile al 10 luglio), vedrà dodici compagini darsi battaglia sul sintetico di Via Barletta. Seguendo il fascino della Coppa del Mondo, ogni squadra partecipante rappresenterà una nazione: dai campioni del mondo dell’Argentina alla classe del Brasile, passando per la solidità della Germania e l'orgoglio dell'Italia. Completano il tabellone squadre iconiche come Giappone, Grecia, Haiti, Giamaica, Messico, Paesi Bassi, Norvegia e Senegal, garantendo una varietà cromatica e di stili di gioco che richiamano le atmosfere dei grandi eventi.





Le 12 squadre partecipanti si sfideranno inizialmente in un girone unico. Al termine della fase a gironi, la classifica decreterà il percorso verso la gloria: le prime 4 classificate voleranno direttamente ai quarti di finale. Le restanti 8 squadre si affronteranno in uno spareggio "dentro o fuori". Le vincenti degli spareggi raggiungeranno le prime quattro nei quarti di finale.





Il tabellone proseguirà con semifinali e la finalissima del 10 luglio. L'attenzione ai dettagli rende questo torneo unico. Ogni singolo match celebrerà il talento individuale: il "Migliore in Campo" di ogni partita riceverà in premio una Bombeer, la celebre birra di Bobo Vieri, personalizzata con i colori di una squadra di Serie A (a scelta tra quelle disponibili).





Il culmine dell'evento sarà la Finalissima, che godrà di una vetrina d'eccezione: gli highlights della finale infatti godranno di uno spazio ad essa dedicata nel palinsesto di Sportitalia, portando le emozioni del Village direttamente nelle case di tutta Italia.





Ma le opportunità non finiscono qui. Gli osservatori saranno attentissimi alle prestazioni individuali: i migliori 4 calciatori per ogni ruolo (portiere, difensore, centrocampista e attaccante) avranno l'incredibile chance di sostenere un provino ufficiale per la Kings League Italia, il progetto che sta rivoluzionando il calcio moderno.





Non si tratta solo di una coppa da mettere in bacheca. La partnership con la CUN Sports Management e la Formula Kings League alza drasticamente l'asticella della competizione.





Per chi non potrà essere presente sugli spalti dello Sport Academy Village, l'organizzazione ha previsto una copertura mediatica completa. Risultati in tempo reale, classifiche aggiornate e gli highlights delle giocate più spettacolari saranno disponibili sulle piattaforme ufficiali CUN e sui canali social del Village.





L'appuntamento è fissato per il fischio d'inizio del 14 aprile. Chi alzerà la coppa sotto il cielo di Andria il prossimo 10 luglio?