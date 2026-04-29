Bitonto, arrestato 38enne pluripregiudicato: deve scontare oltre 8 anni per furti e rapine

BITONTO - La Polizia di Stato ha arrestato un 38enne pluripregiudicato bitontino in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene concorrenti che dispone una condanna definitiva pari a 8 anni, 5 mesi e 16 giorni di reclusione.

L’uomo è ritenuto responsabile di numerosi reati contro il patrimonio commessi tra il 2015 e il 2024, tra cui furti con strappo, furti in esercizi commerciali, ospedali e istituti scolastici, oltre a rapine e lesioni personali. Gli vengono inoltre contestate ripetute violazioni delle prescrizioni imposte dalla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, il provvedimento è stato eseguito al termine di un’attività di ricerca condotta dagli agenti sul territorio di competenza. Il 38enne è stato rintracciato presso l’abitazione della compagna, dove si era temporaneamente rifugiato.

Una volta individuato, è stato bloccato e accompagnato negli uffici di polizia per le procedure di rito. Successivamente, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bitonto lo hanno trasferito presso la casa circondariale di Bari, dove sconterà la pena disposta dall’autorità giudiziaria.