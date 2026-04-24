Bitonto, incidente sulla sp231: camion ribaltato e auto fuori strada. Traffico in tilt

BITONTO - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la sp231, alle porte di Bitonto, nel tratto stradale proveniente da Terlizzi. Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato un violento scontro che ha coinvolto un camion, finito ribaltato sulla carreggiata, e un’autovettura uscita fuori strada.

La situazione è apparsa subito critica: i mezzi sono rimasti fermi sulla sede stradale in attesa dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, intervenute per la gestione dell’emergenza e la messa in sicurezza dell’area.

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica esatta dell’incidente. Le condizioni delle persone coinvolte non sono state ufficialmente rese note, ma dalle prime informazioni non sembrerebbero destare particolare preoccupazione.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli hanno inevitabilmente causato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo l’arteria, particolarmente trafficata nelle ore mattutine.