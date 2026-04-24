A14, tir contro colonnina GPL in area di servizio: fuga di gas e intervento dei vigili del fuoco

TERMOLI - Momenti di tensione questa mattina lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione nord, dove un mezzo pesante ha urtato e distrutto una colonnina di erogazione di GPL all’interno di un’area di servizio.

L’impatto ha provocato una fuoriuscita di gas, subito considerata potenzialmente pericolosa, facendo scattare l’allarme sicurezza e l’attivazione immediata dei protocolli di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e bonifica dell’area per evitare ulteriori rischi. Presenti anche i sanitari del 118, pronti a intervenire in caso di necessità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato il tir a impattare contro l’impianto. Le operazioni di messa in sicurezza risultano ancora in corso, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e sulla fruibilità dell’area di servizio.