Bitonto riscopre Francesco Speranza: in mostra i disegni inediti dell’apprendistato napoletano

BITONTO - Bitonto si prepara ad accogliere un evento culturale di rilievo dedicato a Francesco Speranza. Dal 15 maggio al 21 giugno, la Biblioteca Comunale Eustachio Rogadeo ospiterà la mostra “Francesco Speranza - Disegni inediti (1921-1924)”, un’esposizione che porta per la prima volta al pubblico 34 lavori realizzati dall’artista durante gli anni di formazione.

Le opere risalgono al periodo trascorso presso l’Accademia di Napoli tra il 1921 e il 1924 e documentano una fase fondamentale del percorso creativo di Speranza. Si tratta di studi su sculture e bassorilievi di ispirazione rinascimentale, nei quali emergono già precisione tecnica, attenzione al dettaglio e una forte aderenza al vero.

L’iniziativa, promossa dal Centro Ricerche di Storia e Arte – Bitonto e patrocinata dal Comune, si inserisce nel progetto “OMaggio a Bitonto” e rappresenta un’occasione significativa per approfondire un capitolo finora poco esplorato della produzione dell’artista.

Il nucleo delle opere esposte proviene da una donazione del socio Lorenzo Maffei, messa a disposizione della collettività con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio finora inedito. Accanto all’allestimento espositivo, il progetto prevede anche un percorso di ricerca dedicato al contesto artistico napoletano degli anni Venti, ampliando così il valore scientifico dell’iniziativa.

La mostra si propone non solo come momento espositivo, ma come occasione di riscoperta e valorizzazione di un protagonista del Novecento, il cui lavoro continua a rappresentare un punto di riferimento per il territorio e per la cultura artistica italiana.