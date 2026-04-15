Bitritto, Tullio De Piscopo in concerto al Palatour: “80 TULLIO – The Last Tour”

L’evento non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto musicale e autobiografico che attraversa oltre cinquant’anni di carriera. Un viaggio tra jazz, pop e contaminazioni sonore che hanno reso l’artista napoletano una figura centrale della musica contemporanea, grazie anche alle collaborazioni con nomi di primo piano della scena mondiale.

Sul palco, De Piscopo ripercorrerà le tappe fondamentali del suo percorso artistico: dagli esordi negli anni Settanta alle esperienze con musicisti come Quincy Jones, Astor Piazzolla e Chet Baker, fino ai progetti con artisti italiani quali Pino Daniele, Mina e Fabrizio De André. Non mancheranno i brani che hanno segnato la sua carriera solista, come “Andamento Lento” e “Stop Bajon”, diventati simboli di un’epoca musicale.

Lo spettacolo si annuncia come una celebrazione dell’energia e della vitalità di un artista che, nonostante gli 80 anni, continua a portare sul palco una forte carica espressiva e ritmica. Un concerto pensato come festa collettiva e come possibile ultimo grande tour, capace di unire memoria, emozione e spettacolo dal vivo.

Il Palatour conferma così la propria vocazione culturale e musicale, ospitando un appuntamento che si inserisce tra gli eventi più attesi della stagione.



