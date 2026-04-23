Brindisi, il 25 aprile nel Parco del Cillarese è sempre all'insegna de 'La Pasquetta Brindisina' del maestro Carmine Iaia



BRINDISI - Sull’onda dell’entusiasmo e della straordinaria partecipazione registrata lo scorso 6 aprile, giorno della Pasquetta 2026 quando migliaia di persone – famiglie, bambini e giovani – hanno scelto di vivere il Parco Cillarese trasformandolo in un vero e proprio centro di aggregazione cittadina, "La Pasquetta Brindisina" prosegue il suo percorso evolutivo nel 2026. - Sull’onda dell’entusiasmo e della straordinaria partecipazione registrata lo scorso 6 aprile, giorno della Pasquetta 2026 quando migliaia di persone – famiglie, bambini e giovani – hanno scelto di vivere il Parco Cillarese trasformandolo in un vero e proprio centro di aggregazione cittadina, "La Pasquetta Brindisina" prosegue il suo percorso evolutivo nel 2026.





Dopo il grande avvio pasquale, il format si rinnova e si ripropone nella giornata del 25 aprile, Festa della Liberazione, mantenendo saldo il cuore dell’iniziativa ma arricchendosi di nuove sfumature e contenuti invitando i cittadino a partire dalle ore 10 nel Parco 19 maggio 2012 (Parco del Cillarese) che tornerà ad animarsi con le sue aree simbolo: spazi dedicati allo sport, all’intrattenimento, al food e alle famiglie, in un equilibrio ormai riconosciuto e apprezzato dal pubblico. L’evento conserverà la sua identità, ma proporrà esperienze ogni volta differenti grazie al contributo dei protagonisti coinvolti.





Un passaggio importante riguarda anche il miglioramento dei servizi: a seguito delle criticità riscontrate durante la giornata di Pasquetta, in particolare per quanto concerne i servizi igienici del parco, il Comune di Brindisi è già intervenuto garantendo il ripristino e la piena funzionalità delle strutture. A questo si affianca l’impegno diretto dell’organizzazione: il maestro Carmine Iaia ha infatti predisposto la presenza di una ditta di pulizie dedicata, al fine di assicurare standard adeguati di igiene e fruibilità durante tutta la durata degli eventi.





Particolare attenzione sarà ancora una volta riservata ai più piccoli. L’animazione firmata Que Lo Cura scandirà il pomeriggio con attività coinvolgenti: dalle 14:30 alle 16:00 spazio a giochi, musica, balli e truccabimbi, mentre alle ore 16:30 prenderà vita una suggestiva parata dedicata al mondo dei cartoni animati, con mascotte e personaggi che attraverseranno il parco a ritmo di musica, regalando momenti di magia e la possibilità di scattare foto ricordo con i bambini.





Confermata anche l’area ludica dedicata alle famiglie, con gonfiabili, giostrine e attrazioni curate dai Fratelli Montenero, pensata per offrire ai bambini uno spazio sicuro e divertente in cui giocare e socializzare.





La componente musicale resterà uno degli elementi centrali dell’evento, con dj set e l’energia della vocalist Vanexa pronti a creare un’atmosfera dinamica e coinvolgente per tutta la durata della giornata.





Lo sport continuerà ad essere uno dei pilastri della manifestazione, grazie alla partecipazione di realtà locali che promuoveranno le proprie discipline attraverso dimostrazioni e momenti aperti al pubblico. Accanto alla Volley Koru, si aggiungono l’ASD Lunaris Ritmica di Brindisi, con esibizioni di ginnastica ritmica, e la Bram Sport Brindisi, ampliando così l’offerta e rendendo l’area sportiva ancora più ricca e partecipativa.





Sul fronte gastronomico, l’esperienza sarà arricchita da un percorso di sapori pensato per soddisfare ogni gusto: l’area food, coordinata da Armando Iaia, proporrà una selezione variegata di street food e specialità da gustare all’aria aperta, trasformando ogni pausa in un momento di convivialità e piacere.





Ideata e organizzata dal maestro Carmine Iaia in tandem con le associazioni di “Uniti Per Lo Sport”, la manifestazione compie infatti un passo decisivo: per la sua quinta edizione è diventata un evento diffuso nel tempo, pensato per accompagnare la città lungo tutti i ponti festivi tra aprile e maggio 2026.





"La Pasquetta Brindisina" si conferma così non solo come un appuntamento, ma come un vero e proprio progetto di valorizzazione del territorio, capace di generare partecipazione, attrarre visitatori e restituire centralità agli spazi pubblici. Un contenitore di energia, relazioni e opportunità che continua a crescere, trasformando il Parco Cillarese nel cuore pulsante della primavera brindisina.