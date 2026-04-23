Bari, controlli straordinari dei Carabinieri a Carbonara e Ceglie del Campo: un arresto e sequestri di droga e armi

BARI - Nel territorio di Bari, in particolare nei quartieri di Carbonara e Ceglie del Campo, i Carabinieri hanno eseguito un’operazione straordinaria di controllo finalizzata al contrasto di reati in materia di stupefacenti, armi e illegalità diffusa.

Nel corso delle attività, una donna di circa 40 anni è stata arrestata in flagranza di reato con l’accusa di detenzione illegale di arma comune da sparo e munizioni. Durante una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto un fucile calibro 22 con quattro proiettili e ottica di precisione, occultato in un armadio vicino all’ingresso.

Successivamente sono stati sequestrati anche un secondo fucile ad aria compressa, una canna di pistola priva di matricola e ulteriori munizioni di diverso calibro. Sull’arma principale sono in corso accertamenti balistici per verificarne l’eventuale utilizzo in precedenti episodi criminosi.

Parallelamente, a Ceglie del Campo, i Carabinieri hanno scoperto un appartamento disabitato utilizzato come possibile deposito di sostanze stupefacenti. All’interno sono stati sequestrati 35 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, 110 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e denaro contante ritenuto provento di spaccio.

Le sostanze sequestrate saranno analizzate presso il laboratorio specializzato del Nucleo Investigativo.

L’operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio attuato nelle aree periferiche della città, con l’obiettivo di prevenire e reprimere attività illecite legate al traffico di droga e al possesso illegale di armi.