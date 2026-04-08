Palo del Colle–Bitetto, scontro frontale sulla SS96: tre coinvolti, un ferito in codice rosso

Strada Statale 96

Palo del Colle

Bitetto

PALO DEL COLLE - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la, nel tratto compreso tra

Il sinistro si è verificato intorno alle 13 sulla nuova SS96 e ha coinvolto tre persone. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes nera avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro un altro veicolo.

A bordo dell’auto colpita viaggiavano un uomo e una donna, entrambi sulla quarantina, mentre il conducente dell’altra vettura sarebbe un uomo più anziano.

L’impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni ai mezzi. Una delle tre persone coinvolte è stata soccorsa in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso.