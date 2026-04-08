Palo del Colle–Bitetto, scontro frontale sulla SS96: tre coinvolti, un ferito in codice rosso
PALO DEL COLLE - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Strada Statale 96, nel tratto compreso tra Palo del Colle e Bitetto.
Il sinistro si è verificato intorno alle 13 sulla nuova SS96 e ha coinvolto tre persone. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes nera avrebbe invaso la corsia opposta, andando a impattare frontalmente contro un altro veicolo.
A bordo dell’auto colpita viaggiavano un uomo e una donna, entrambi sulla quarantina, mentre il conducente dell’altra vettura sarebbe un uomo più anziano.
L’impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni ai mezzi. Una delle tre persone coinvolte è stata soccorsa in codice rosso.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le indagini sono ancora in corso.
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