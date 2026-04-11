Cagnano Varano, incendio distrugge capannone di materiale edile: danni ingenti

CAGNANO VARANO - Un vasto incendio è divampato nella notte a Cagnano Varano, nel Foggiano, coinvolgendo un capannone adibito allo stoccaggio di materiale edile di proprietà di un imprenditore locale.

La struttura, situata in area periferica, ha riportato danni rilevanti: le fiamme hanno infatti distrutto completamente il materiale custodito all’interno, rendendo inutilizzabile il deposito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del rogo.

Le cause dell’incendio sono al momento in fase di verifica e non si esclude alcuna ipotesi.