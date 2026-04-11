Rutigliano, arrestato un uomo per il ferimento di un 26enne: accuse di tentato omicidio e premeditazione

RUTIGLIANO - I carabinieri hanno arrestato un uomo con le accuse di tentato omicidio aggravato da futili motivi e premeditazione, oltre che di porto abusivo di arma da fuoco. L’indagato sarebbe il responsabile del ferimento di un 26enne di nazionalità bulgara, avvenuto lo scorso 26 dicembre a Rutigliano.

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma, hanno permesso di risalire al presunto autore attraverso l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e le testimonianze raccolte, tra cui quella della stessa vittima.

Secondo la ricostruzione investigativa, il giovane sarebbe stato raggiunto da colpi di pistola calibro 9 mentre si trovava nella propria abitazione, nel corso di una lite poi degenerata. Uno dei proiettili lo aveva colpito alla schiena e un altro sotto la clavicola; in totale sarebbero stati esplosi quattro colpi.

Dai filmati acquisiti emergerebbe inoltre che l’uomo si sarebbe recato presso l’abitazione del 26enne prima dell’agguato, per poi allontanarsi subito dopo. Nelle registrazioni sarebbero udibili anche i rumori degli spari.

L’arrestato si trova attualmente in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.