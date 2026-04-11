Lavello, assalto a un bancomat: colpo fallito alla Banca Popolare di Milano. Auto incendiate e chiodi sulla strada per coprire la fuga

LAVELLO - Notte di tensione a Lavello, dove un gruppo di malviventi ha tentato di far saltare il bancomat della Banca Popolare di Milano utilizzando la cosiddetta “tecnica della marmotta”. L’azione non è andata a segno grazie all’intervento degli artificieri dei carabinieri, arrivati da Potenza e da Bari, che hanno disattivato il dispositivo esplosivo inserito nell’ATM.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori dell’Arma, l’episodio sarebbe stato preceduto da un diversivo: nella vicina Venosa sarebbero state incendiate due auto, verosimilmente per distrarre le forze dell’ordine e facilitare l’azione criminale.

Durante la fuga, inoltre, i responsabili avrebbero cosparso la carreggiata di chiodi con l’obiettivo di rallentare l’intervento dei carabinieri e ostacolare eventuali inseguimenti.

Le indagini sono in corso per identificare il gruppo e chiarire l’esatta dinamica dell’azione, che presenta modalità tipiche delle bande specializzate negli assalti agli sportelli automatici.