Carovigno, due auto incendiate nella notte: un rogo è doloso

CAROVIGNO – Notte di incendi nel centro abitato di Carovigno, dove due automobili sono state danneggiate dalle fiamme in distinti episodi avvenuti a circa un chilometro di distanza.

Il primo rogo si è sviluppato in via Martiri di Bologna e ha coinvolto un’Alfa Romeo. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, si tratterebbe di un incendio di natura dolosa. Le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza della zona avrebbero ripreso un uomo mentre si avvicina al veicolo e appicca il fuoco.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il secondo episodio si è verificato in via Isaia Pagliara, dove è stata danneggiata una Hyundai Tucson. Le fiamme, sviluppatesi a circa un chilometro dal primo incendio, hanno provocato danni al mezzo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi, al momento non ancora accertati.