Foggia, lutto cittadino per Dino Carta: giovedì i funerali, indagini in corso

FOGGIA - La città di Foggia si prepara a fermarsi per l’ultimo saluto a Dino Carta, il 42enne ucciso il 13 aprile nei pressi della sua abitazione. La sindaca Maria Aida Episcopo ha proclamato il lutto cittadino per giovedì 23 aprile, giornata in cui si svolgeranno i funerali, disponendo bandiere a mezz’asta e un minuto di raccoglimento nelle sedi istituzionali.

Le esequie saranno celebrate nella chiesa del Santissimo Salvatore e officiate dall’arcivescovo Giorgio Ferretti. L’invito dell’amministrazione è rivolto a tutta la cittadinanza, chiamata a partecipare a un momento di cordoglio collettivo per una vicenda che ha profondamente colpito la comunità.

Nel frattempo proseguono senza sosta le indagini. Gli inquirenti stanno analizzando il caricatore della pistola rinvenuto nei pressi del luogo del delitto e i filmati delle telecamere di sorveglianza, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell’omicidio e risalire ai responsabili.

Nei giorni scorsi circa mille persone hanno preso parte a un corteo in memoria di Carta, descritto da amici e conoscenti come una persona stimata e senza nemici apparenti. La moglie ha lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni utili collabori con le forze dell’ordine. Intanto, la città resta in attesa di risposte su movente e autori del delitto.