Monopoli, pari spettacolo a Potenza: 2-2 al “Viviani” e Play Off conquistati
FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli chiude la regular season con un pareggio prezioso e conquista l’accesso ai Play Off. Nella trentottesima giornata del girone C di Serie C, i biancoverdi impattano 2-2 allo stadio “Viviani” contro il Potenza, al termine di una gara intensa e ricca di occasioni.
L’avvio sorride subito alla formazione pugliese. Dopo appena 3 minuti il Monopoli passa in vantaggio con Fall, abile a finalizzare di destro un assist di Battocchio. La reazione del Potenza non tarda ad arrivare e all’8’ Murano sfiora il pareggio. Il gol dell’1-1 arriva al 13’: Erradi raccoglie un cross di D’Auria e con una girata mancina supera il portiere ospite.
La partita resta vivace e un minuto più tardi il Monopoli va vicino al nuovo vantaggio con Oyewale, che di testa centra la traversa. Al 34’ grande chance per i biancoverdi: l’arbitro concede un rigore per fallo di Rocchetti su Valenti, ma Fall si fa ipnotizzare da Cucchietti, bravo a neutralizzare il penalty.
Il Potenza sfrutta il momento favorevole e al 42’ completa la rimonta con Maisto, che realizza con un preciso destro rasoterra su suggerimento di Felippe.
Nella ripresa il Monopoli rientra con determinazione e trova subito il pareggio al 3’: Rocchetti, nel tentativo di anticipare Scipioni, devia il pallone nella propria porta firmando il 2-2. Al 12’ il Potenza sfiora il nuovo vantaggio con Felippe, che colpisce la traversa di sinistro. Nel finale i lucani ci provano ancora con Delle Monache, impreciso al 22’, mentre al 35’ è Vinciguerra ad andare vicino al gol vittoria per il Monopoli.
Con questo pareggio il Monopoli conclude la fase regolare del campionato al settimo posto con 56 punti e centra la qualificazione ai Play Off. Nel primo turno i biancoverdi affronteranno il Casarano domenica 3 maggio alle ore 20 allo stadio “Veneziani”.