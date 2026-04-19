Cobolli in finale a Monaco: elimina Zverev in due set, sfiderà Shelton per il titolo

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 sulla terra battuta di Monaco di Baviera, nel singolare maschile, Flavio Cobolli supera con autorità il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 6-3 in 69 minuti di gioco, conquistando così l’accesso alla finale.

Nel primo set l’azzurro si dimostra subito solido al servizio, riuscendo a mettere in difficoltà il tennista tedesco e prendendo il controllo degli scambi nei momenti decisivi. Nel secondo parziale la partita resta equilibrata fino al 3-3, poi Cobolli accelera: grazie a un rovescio incisivo e a una maggiore aggressività da fondo campo, riesce a strappare definitivamente il set e il match.

Per Cobolli si tratta della seconda finale della stagione 2026, dopo quella disputata ad Acapulco, e arriva in un momento di grande crescita che lo vede attualmente numero 12 del ranking ATP.

Nella seconda semifinale lo statunitense Ben Shelton ha la meglio sullo slovacco Alex Molcan con un netto 6-3 6-4, assicurandosi l’altro posto in finale.

Nel torneo di doppio, invece, nella seconda semifinale i francesi Théo Arribagé e Albano Olivetti superano al super tie-break i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos con il punteggio di 5-7 6-3 10-8, qualificandosi per la finale.

Nell’altra semifinale di doppio, i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner hanno superato con autorità 6-1 7-5 la coppia formata dall’indiano Yuki Bhambri e dall’australiano Michael Venus, conquistando a loro volta un posto nell’atto conclusivo del torneo.