Lecce-Fiorentina, sfida salvezza al Via del Mare: giallorossi chiamati alla svolta

Il Lecce si prepara a una sfida cruciale per la corsa salvezza: domani alle 20:45, allo stadio Via del Mare, arriverà la Fiorentina per la trentatreesima giornata di Serie A.

I salentini sono chiamati a reagire dopo la sconfitta per 2-0 contro il Bologna al Stadio Renato Dall'Ara, un passo falso che ha complicato il cammino verso la permanenza nella massima serie. Una vittoria contro i viola rappresenterebbe un segnale forte e un avanzamento concreto nella lotta salvezza.

Dall’altra parte, la Fiorentina arriva dal successo per 1-0 contro la Lazio allo stadio Stadio Artemio Franchi e punta a dare continuità ai risultati per consolidare la propria posizione in classifica.

Sul piano delle formazioni, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Sottil, Gaspar e Berisha. Sugli esterni spazio a Coulibaly e Gandelman, con Pierotti in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Stulic e Banda.

Problemi anche per la Fiorentina, con l’allenatore Paolo Vanoli costretto a rinunciare a Kean, Parisi e Lamptey per problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Mandragora e Ndour, mentre Gudmundsson sarà il trequartista alle spalle delle punte Piccoli e Solomon.

La gara sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Il precedente più recente in Serie A al Via del Mare sorride nettamente alla Fiorentina: il 20 ottobre 2024 i viola si imposero con un clamoroso 6-0. A segno Cataldi (doppietta), Colpani (doppietta), Beltran e Parisi, in una partita dominata dalla squadra toscana sin dalle prime battute.

Domani, però, il contesto sarà molto diverso: il Lecce si gioca una fetta importante del proprio futuro e cercherà di ribaltare i pronostici davanti al proprio pubblico.