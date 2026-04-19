Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite gratuite negli ospedali ASL Bari per la Open Week
BARI - Dal 22 al 29 aprile torna l’iniziativa dedicata alla prevenzione femminile con l’(H) Open Week sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda ETS, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna.
Aderiscono all’iniziativa cinque ospedali della ASL Bari: i presidi San Paolo e Di Venere di Bari, il “Perinei” di Altamura, l’Umberto I di Corato e il San Giacomo di Monopoli, tutti inseriti nel network dei cosiddetti “Bollini Rosa”.
L’iniziativa prevede servizi gratuiti clinico-diagnostici, consulenze e momenti informativi dedicati alla salute femminile, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e promuovere un approccio sempre più orientato alla medicina di genere.
Servizi e attività previste
Durante la settimana saranno disponibili:
- visite ed esami gratuiti in ambito senologico, ginecologico, pneumologico, neurologico, cardiologico, reumatologico e di medicina interna, con screening ed ecografie;
- consulenze personalizzate su tutte le fasi della vita femminile, dall’adolescenza alla menopausa, inclusi gravidanza, post-partum e contraccezione;
- incontri informativi su patologie come epilessia e sclerosi multipla, oltre a temi legati al benessere psicofisico;
- iniziative di sensibilizzazione e umanizzazione delle cure, come flash mob e attività di supporto psicologico.
Il programma coinvolge attivamente professionisti sanitari, associazioni e volontari, rafforzando il modello di rete promosso dal sistema dei Bollini Rosa, che oggi conta centinaia di strutture in tutta Italia.
Le modalità di accesso ai servizi e il dettaglio delle prestazioni disponibili sono consultabili sul sito ufficiale del progetto.