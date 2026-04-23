Come allenare la mente nel 2026: gli hobby digitali che stimolano la memoria
Per anni la dimensione digitale è stata considerata nemica delle attività cognitive. Troppo “smart” per un cervello che vuole rimanere ben allenato, mentre troppo passiva è la posizione dell’utente che si limita ad osservare lo schermo inerme.
Ebbene oggi possiamo dire che letteralmente la musica è cambiata. Da sempre realizzare un componimento con uno strumento musicale richiede un impegno mnemonico non indifferente. Al contrario di quel che si potrebbe pensare, però, la situazione rimane pressoché invariata se ciò avviene nella sfera digitale.
Anche in tal caso si è chiamati a rafforzare la memoria di lavoro, cioè quella che accoglie e gestisce le informazioni momentanee. Il compositore deve fare anche i conti con gli strumenti digitali che adopera, spesso tecnicamente complessi.
Le moderne Digital Audio Workstation, ad esempio, stimolano sia la memoria uditiva che quella visiva. L’interazione con l’interfaccia strutturata su più livelli, così come la capacità di cogliere delle sfumature tra una sonorità e l’altra o ricordare intere sequenze musicali, si trasforma in un vero esercizio mnemonico e di coordinamento delle attività.
Questo è però solo uno dei tanti hobby digitali che hanno ammaliato gli italiani. Tra quelli di spicco in questo 2026 c’è proprio quello del collage digitale con il supporto dell’AI. Si ricorre all’intelligenza artificiale per creare immagini inedite sovrapponendone varie o aggiungendo elementi a foto già esistenti. In tal caso si richiama il vissuto passato per contestualizzarlo fotograficamente in una nuova veste. Il cervello è invogliato ad elaborare e mantenere vivi i ricordi.
Nella lista dei passatempi digitali che fanno bene al nostro cervello ci sono sempre anche i giochi linguistici, grazie ad app che propongono sudoku, cruciverba, puzzle e altro. Se questo non basta si consideri anche la diffusione che hanno avuto nelle case degli italiani i giochi di carte in rete e all’impatto che anche questi continuano ad avere sulla plasticità del cervello umano.
Le partite a scala 40 online consentono di sviluppare svariate abilità mentali, alla stregua di quanto accadrebbe al tavolo verde fisico. Come in molti altri giochi con le carte, il giocatore è chiamato a ricordare le mosse degli avversari, le carte pescate, le carte scartate, le possibili combinazioni per contrastare l’avversario o provare ad anticiparlo.
A fronte di quanto detto, possiamo ritenere che molti passatempi digitali si configurano come nuovi strumenti di allenamento per il cervello. Se da un lato l’automazione sta riducendo alcuni sforzi cognitivi, dall’altro il nostro cervello è chiamato a gestire una complessità di stimoli senza precedenti.
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