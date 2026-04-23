Trasporti, Piemontese in visita ad Alstom Modugno: focus su innovazione, sicurezza e mobilità ferroviaria

BARI - Questa mattina l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha visitato la sede Alstom di Modugno (Bari), uno dei principali poli tecnologici dedicati allo sviluppo di soluzioni avanzate per il trasporto ferroviario e i sistemi di segnalamento.

Ad accogliere l’assessore, i vertici di Alstom Italia: Michele Viale, direttore generale, Valter Alessandria (Business Development & Public Affairs director), Michele Genualdo (IT/CEE Cybersecurity director), Susanna Scarciglia (direttore Progetti segnalamento di bordo e urban) e Gaia Mazzon (direttore Comunicazione).

Una collaborazione consolidata con la Regione Puglia

La visita ha evidenziato il rapporto ormai strutturato tra Alstom e Regione Puglia, sviluppato negli ultimi anni attraverso importanti forniture e progetti infrastrutturali. Tra questi, la consegna di 69 treni regionali “POP” destinati a Trenitalia, Ferrovie del Sud Est, Ferrovie del Gargano e Ferrotramviaria, che hanno contribuito al rinnovo della flotta ferroviaria regionale.

A questi si aggiungono i quattro treni a idrogeno finanziati anche con risorse PNRR, che saranno impiegati da Ferrovie del Sud Est sulle linee salentine non elettrificate, segnando un passo significativo verso la transizione energetica nel trasporto pubblico.

Modugno polo strategico per segnalamento e cybersecurity

La sede di Modugno impiega oltre 100 professionisti e rappresenta un centro specializzato nello sviluppo di sistemi di segnalamento ferroviario e sicurezza digitale. L’impianto è inoltre coinvolto in circa 40 progetti di cybersecurity a livello europeo, a conferma della crescente rilevanza delle infrastrutture digitali nel settore dei trasporti.

Nel corso della visita, Piemontese ha potuto osservare il funzionamento dei sistemi di controllo e segnalamento ad alta tecnologia già installati sulla rete ferroviaria pugliese, fondamentali per la gestione centralizzata e automatizzata della circolazione e per la modernizzazione dei nodi ferroviari regionali.

Nuovi investimenti per la cybersecurity ferroviaria

Durante l’incontro è stato inoltre annunciato un nuovo investimento previsto su Bari, del valore complessivo di circa 6 milioni di euro, destinato a un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel campo della cybersecurity applicata al settore ferroviario.

L’iniziativa si inserisce nel quadro degli strumenti di finanza agevolata promossi dalla Regione Puglia per attrarre investimenti e rafforzare il tessuto industriale e tecnologico del territorio.

Piemontese: “Tecnologia e sicurezza per un trasporto moderno”

Al termine della visita, l’assessore Piemontese ha sottolineato il ruolo strategico dell’azienda nel processo di innovazione del sistema dei trasporti regionali:

“Oggi abbiamo visitato una sede dove si lavora sull’alta tecnologia applicata al controllo e alla sicurezza del trasporto ferroviario. Una delle realtà imprenditoriali del settore che ci aiuterà a rendere il servizio di trasporto pubblico regionale moderno, sostenibile, sicuro ed efficiente.”

La visita conferma la centralità della collaborazione tra istituzioni e industria nella trasformazione del sistema ferroviario pugliese, sempre più orientato a sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza.