Conversano, Lovascio: “Otto liste di qualità per far crescere la città. In agenda le grandi opere”

CONVERSANO – “Otto liste di ottimo livello, una squadra pronta a contribuire in modo concreto alla crescita della città”. Con queste parole il candidato sindaco Giuseppe Lovascio ha commentato la presentazione ufficiale delle formazioni che lo sosterranno nella prossima competizione amministrativa.

Lovascio ha sottolineato come la composizione delle liste rappresenti un equilibrio tra esperienza amministrativa, competenze professionali e nuove energie provenienti dalla società civile. Donne e uomini attivi in ambiti diversi – dall’impresa al volontariato, dalla cultura allo sport fino alle professioni – accomunati, secondo il candidato, dalla volontà di “mettere a disposizione tempo, idee e responsabilità per il futuro della città”.

Il candidato sindaco ha definito il percorso di costruzione delle liste come il risultato di un lavoro di ascolto e confronto con i cittadini, durato diverse settimane. Un processo che, ha spiegato, ha portato alla valorizzazione di competenze specifiche su temi considerati strategici per l’amministrazione: rigenerazione urbana, welfare, sviluppo economico, politiche giovanili, ambiente, sport, sostenibilità e innovazione.

“Questa squadra rappresenta la nostra idea di città: aperta, dinamica e concreta”, ha dichiarato Lovascio, aggiungendo che l’obiettivo è quello di offrire una guida capace di “unire e programmare con visione”.

Sul piano politico, il candidato ha ribadito che la campagna elettorale sarà improntata al confronto sui contenuti e al rispetto tra le parti, con l’intenzione di proporre ai cittadini un progetto “credibile e chiaro per il futuro della città”. Al centro del programma, ha evidenziato, ci saranno le grandi opere e le strategie di sviluppo territoriale.

La presentazione delle liste segna l’avvio della fase pubblica della campagna elettorale a Conversano, che nelle prossime settimane prevede incontri nei quartieri, tavoli tematici e iniziative aperte alla cittadinanza.

“Siamo pronti a costruire insieme un percorso di crescita e responsabilità condivisa”, ha concluso Lovascio.