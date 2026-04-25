Elezioni Amministrative Ceglie Messapica: Tommaso Gioia annuncia la candidatura e presenta la lista 'Prossima'



CEGLIE MESSAPICA (BR) – Con un annuncio ufficiale rilasciato pochi minuti fa, Tommaso Gioia, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Regione Puglia, ha formalizzato la sua candidatura al Consiglio Comunale nella sua città natale, Ceglie Messapica. – Con un annuncio ufficiale rilasciato pochi minuti fa, Tommaso Gioia, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Regione Puglia, ha formalizzato la sua candidatura al Consiglio Comunale nella sua città natale, Ceglie Messapica.





Gioia guiderà la lista "PROSSIMA", il movimento regionale che proviene dalla Lista regionale "Decaro Presidente", e coordinato a livello regionale da Michele Abbaticchio. Il movimento consolida così la sua crescita esponenziale sul territorio brindisino, forte anche del recente prestigioso traguardo raggiunto con l'elezione di Daniela Capone al Consiglio Provinciale.





La presenza della lista PROSSIMA in questa tornata elettorale non si limita a Ceglie Messapica: il progetto è infatti, tramite il radicamento di Tommaso Gioia è presente con proprie liste anche nei comuni di San Vito dei Normanni, Mesagne e, attraverso il candidato Giovanni Bruno, nel comune di Latiano, delineando una strategia politica di ampio respiro provinciale.





Questa mattina, Tommaso Gioia ha incontrato i delegati della lista per definire gli ultimi dettagli della campagna elettorale, confermando la solidità di un gruppo che rappresenta l’espressione diretta del governo regionale sul territorio.





"Abbiamo formato una lista fatta di uomini e donne che vogliono impegnarsi con passione per la loro città. La mia candidatura nasce dalla volontà profonda di metterci la faccia, soprattutto per essere al fianco di tutti i candidati che hanno deciso di spendersi in prima persona. Essere parte di questa squadra significa credere in una politica che non si ferma alle promesse, ma che agisce. La mia missione è essere il primo sostenitore di ogni singolo candidato della nostra lista, offrendo la mia esperienza istituzionale come garanzia di concretezza. Vogliamo che Ceglie Messapica diventi protagonista di quel modello di buona amministrazione che stiamo portando in tutta la Puglia: unire le forze significa dare alla nostra comunità il futuro che merita, con un collegamento diretto e costante tra il Comune e la Regione" ha dichiarato Tommaso Gioia.





La lista PROSSIMA è il movimento civico e politico proveniente dalla lista regionale "Decaro Presidente". Una realtà che continua a raccogliere successi istituzionali, come dimostrato dalla rappresentanza in Consiglio Provinciale con Daniela Capone, e che punta a esportare nelle amministrazioni locali i valori di innovazione, trasparenza e sviluppo territoriale che caratterizzano l'azione regionale.