Dott. Antonio Cirillo: 'Vicino alla famiglia della studentessa scomparsa tragicamente a Bisceglie'

È con profondo dolore e immenso sgomento che il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, apprende della tragica scomparsa della giovanissima studentessa di 12 anni, avvenuta oggi a Bisceglie. Una vita spezzata in un istante fatale, mentre faceva ritorno a casa dopo una giornata di scuola, un momento che dovrebbe appartenere solo alla normalità e alla spensieratezza della giovinezza.