Dott. Antonio Cirillo: 'Vicino alla famiglia della studentessa scomparsa tragicamente a Bisceglie'
È con profondo dolore e immenso sgomento che il Cav. Dott. Antonio Cirillo, Ambasciatore per la Cultura e la Pace Universale, apprende della tragica scomparsa della giovanissima studentessa di 12 anni, avvenuta oggi a Bisceglie. Una vita spezzata in un istante fatale, mentre faceva ritorno a casa dopo una giornata di scuola, un momento che dovrebbe appartenere solo alla normalità e alla spensieratezza della giovinezza.
Il Messaggio di Vicinanza
L'Ambasciatore, cittadino della vicina Barletta, situata a soli 25 km dal luogo della tragedia, avverte con particolare intensità il dolore che ha colpito la comunità di Bisceglie, sentendosi partecipe di una sofferenza che tocca profondamente il territorio.
L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia della piccola, colpita da un lutto inimmaginabile. Non esistono parole capaci di colmare il vuoto lasciato da una perdita così prematura e violenta. Il coraggio della sua amichetta, che ha tentato disperatamente di chiedere aiuto, rende ancora più straziante il contorno di questa fatalità.
In questo momento di silenzio e riflessione, l'Ambasciatore esprime la più sentita vicinanza:
Alla Famiglia: Per la perdita della loro amata figlia.
Agli Amici e Compagni di Scuola: Che oggi perdono un pezzo del loro cammino.
Alla Cittadinanza di Bisceglie: Unita nel dolore per questa ferita profonda.
"La morte di un bambino è una ferita al cuore della società tutta. Restiamo uniti nella preghiera e nel rispetto per questo immenso dolore".